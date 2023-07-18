У «Дії» почали бета-тестування виплат за зруйноване житло
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство оборони України
Мінцифри запускає набір учасників для бета-тестування виплат за програмою «єВідновлення». Про це повідомив глава відомства Михайло Федоров.
Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в «Дії» й отримати компенсацію від держави. Долучитися до тестування можна за посиланням.
«Долучіться до бета-тесту, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс», — закликав міністр.
Зареєструйтеся на тестування, якщо ви:
- маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області;
- попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в «Дії»;
- єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);
- маєте верифікований податковий номер (РНОКПП);
- досягли 18 років.
Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні.
«Також працюємо над розширенням «єВідновлення» для майна на дуже тимчасово окупованих територіях», — зазначили у відомстві.
Раніше в межах програми «єВідновлення» запустили виплати для ремонту пошкодженого житла. Понад 1 400 українців уже отримали кошти, щоб відновити домівки.