У «Дії» почали бета-тестування виплат за зруйноване житло

Новини

Міністерство оборони України

Мінцифри запускає набір учасників для бета-тестування виплат за програмою «єВідновлення». Про це повідомив глава відомства Михайло Федоров.

Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в «Дії» й отримати компенсацію від держави. Долучитися до тестування можна за посиланням.

«Долучіться до бета-тесту, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс», — закликав міністр.

Зареєструйтеся на тестування, якщо ви:

маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області;

попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в «Дії»;

єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);

маєте верифікований податковий номер (РНОКПП);

досягли 18 років.

Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні.

«Також працюємо над розширенням «єВідновлення» для майна на дуже тимчасово окупованих територіях», — зазначили у відомстві.

Раніше в межах програми «єВідновлення» запустили виплати для ремонту пошкодженого житла. Понад 1 400 українців уже отримали кошти, щоб відновити домівки.