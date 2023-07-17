Міністр оборони Резніков звʼязався з очільником Пентагону напередодні «Рамштайну». Про що говорили?

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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном перед засіданням у форматі «Рамштайн», щоб розробити план зустрічі.

Насамперед вони обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі й обговорили шляхи прискорення руху України до сумісності з Альянсом.

Олексій Резніков розповів Ллойду Остіну про ситуацію на полі бою та потреби українського війська.

«Я ще раз подякував міністру Остіну й американському народу за поставку касетних боєприпасів. Ми будемо використовувати їх із розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов», — написав український міністр.