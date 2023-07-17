З прикордоння Харківщини евакуюють усіх дітей через постійні російські обстріли

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Рада оборони Харківської області вирішила провести обовʼязкову евакуацію дітей із десятьох населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. Рішення мотивували постійними обстрілами з боку рф.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усього на території Вовчанської громади живе 194 дитини, переважна більшість з них — у Вовчанську, що за 20 кілометрів від кордону з росією.

Дітей разом із родинами евакуюватимуть у більш безпечні населені пункти Харківщини. Вони отримають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Для дітей організують освітній процес у нових місцях проживання.

У Мінреінтеграції додають, що дітей евакуюють з міста Вовчанськ і сіл Варварівка, Красний Яр, Миколаївка, Вовчанські Хутори, Волохівка, Караїчне, Охрімівка, Мала Вовча, Огірцеве.