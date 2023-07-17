Росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині. Є загиблі та поранені
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти обстріляли центр Білопілля в Сумській області. Зараз відомо, що загинули дві жінки. Обстріл зруйнував адмінбудівлю.
Про це повідомив мер міста Юрій Зарко «Суспільному».
За його словами, щонайменше десятеро людей отримали поранення. Двоє з них — у важкому стані, їх доправили до Сумської лікарні.
Поранені пʼять працівників ДСНС, як зазначив речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка.
- 18 червня росіяни атакували Білопілля з артилерії. Тоді загинули чотирирічний хлопчик і його батько.