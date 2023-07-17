Росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині. Є загиблі та поранені

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Російські окупанти обстріляли центр Білопілля в Сумській області. Зараз відомо, що загинули дві жінки. Обстріл зруйнував адмінбудівлю.

Про це повідомив мер міста Юрій Зарко «Суспільному».

За його словами, щонайменше десятеро людей отримали поранення. Двоє з них — у важкому стані, їх доправили до Сумської лікарні.

Поранені пʼять працівників ДСНС, як зазначив речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка.