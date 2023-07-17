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Обряд «Маланка» і бджільництво Луганщини потрапили до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України пʼять нових елементів.

Про це повідомили у Мінкультури.

У переліку зʼявилися:

Наразі територіальні громади мають запропонувати Мінкультури плани охорони елементів. До розробки мають залучити громадськість.

На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 73 елементи.