У Норвегії Facebook та Instagram заборонили відстежувати користувачів для таргетування реклами
- Автор:
- Анна Холоднова
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Joshua Hoehne / Unsplash
У Норвегії соцмережам Facebook та Instagram тимчасово заборонили відстежувати користувачів для показу реклами.
Про це повідомляє Politico.
Управління із захисту даних Норвегії наказало американській компанії Meta припинити показувати користувачам у країні персоналізовану рекламу на основі їхньої активності і приблизного місцезнаходження. За даними Politico, Meta отримала це повідомлення 14 липня. Заборона набере чинності 4 серпня і діятиме три місяці.
Facebook та Instagram зможуть показувати людям персоналізовану рекламу тільки на основі інформації, наданої користувачами в описі профілю.
У разі невиконання наказу Meta загрожує штраф у розмірі мільйона норвезьких крон (€89 500).
Тимчасову заборону можуть скасувати, якщо Meta знайде спосіб законно обробляти персональні дані користувачів і надасть їм право відмовитися від реклами на основі стеження.
- Обмеження ввели після того, як 4 липня суд Європейського Союзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей для показу реклами без їхньої явної згоди.
- 5 липня Канада призупинила розміщення реклами у Facebook та Instagram. Це її відповідь на план компанії Meta закрити у країні доступ до новин у соцмережах на тлі канадського закону, який зобовʼязує інтернет-гігантів платити авторам новин.