Австралійський моряк і його собака вижили два місяці в Тихому океані. Вони їли сиру рибу і пили дощову воду
- Автор:
- Анна Холоднова
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Моряк із Сіднея прожив два місяці на човні в Тихому океані разом зі своїм собакою. Вони їли сиру рибу та пили дощову воду.
Про це пише BBC.
У квітні 51-річний житель Сіднея Тім Шеддок і його собака Белла вирушили з Мексики у Французьку Полінезію, але за кілька тижнів потрапили в шторм, який пошкодив їхній човен. Моряк і його пес дрейфували в океані протягом двох місяців.
Цього тижня їх помітив гелікоптер біля узбережжя Мексики. Лікар на борту траулера, що врятував мандрівників, сказав журналістам, що чоловік «стабільний і здоровий».
«Я пройшов через дуже важкі випробування... Мені просто потрібен відпочинок і хороша їжа, тому що я довгий час був один у морі. В іншому стан здоровʼя дуже добрий», — сказав Шеддок.
Він додав, що рибальство допомогло йому вижити. Моряк ховався від сонця під навісом свого човна.
Зараз траулер повертається до Мексики, де Шеддок пройде додаткове медичне обстеження.
- У грудні 2022 року течія в Карибському морі знесла вітрильник чоловіка, коли він ремонтував його біля острова Сінт-Мартен. Він харчувався пляшкою кетчупу Heinz, часниковим порошком, кубиками супу марки Maggi та дощовою водою, яку збирав ганчіркою. Виробник кетчупу компанія Heinz вирішила подарувати йому човен.