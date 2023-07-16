В Італії 17-річна дівчина видряпала своє імʼя на Колізеї

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В Італії 17-річна дівчина зі Швейцарії вирізала своє імʼя на стінах римського Колізею. Про це повідомляє газета Repubblica Roma.

Дівчина вирізала букву N на одній із цегляних колон майже 2000-річного амфітеатру. Інцидент зняв на камеру місцевий гід Девід Баттальїно, який негайно попередив охорону.

Гід розповів, що люди кричали підлітку, щоб вона припинила псувати Колізей, однак та просто знизала плечима і пішла. Коли Баттальїно підійшов до батьків дівчини, вони нібито зробили «жест роздратування». Тоді гід сфотографував сімʼю і повідомив про це охоронцю, який викликав поліцію. Батьків із донькою доставили до поліцейської дільниці на площі Венеції в Римі для допиту.

Дівчину можуть змусити сплатити штраф у розмірі до €15 тисяч або їй загрожує від двох до пʼяти років увʼязнення. Її батьки захищали дії дочки і казали: «Вона лише маленька дівчинка, вона не робила нічого поганого».