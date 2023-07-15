В Одесі нацгвардійці затримали чоловіка й повалили на землю, а потім відвезли до військкомату. Обласний ТЦК відреагував

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В Одесі нацгвардійці затримали чоловіка й повалили його на землю, після чого заштовхнули в автомобіль. Ситуацію прокоментував Одеський обласний віськкомат: чоловік вів пряму трансляцію розгортання мобільного блокпоста — під час воєнного стану це заборонено.

У військкоматі запевняють, що чоловік отримав зауваження, а потім спровокував конфлікт. Коли його перевіряли за базою ухилянтів, він нібито погрожував військовим і поводився агресивно.

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На дії нацгвардійців відреагували так: «[Вони], не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в машину, щоб доставити до центру комплектування». Винних притягнули до дисциплінарної відповідальності та переведуть до бойових підрозділів, «де вони зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу з ворогом».

Водночас в обласному військкоматі зазначили, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але «принципова позиція командування полягає в реальній перевірці та реагуванні на запити суспільства, налагодженні цивілізованої комунікації з усіх питань».