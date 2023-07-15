Одна з найбільших нафтосервісних компаній SLB припиняє поставки до росії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Одна з найбільших нафтосервісних компаній SLB, раніше відома як Schlumberger, припиняє постачати до росії обладнання і послуги через розширення західних санкцій.
Про це пишуть пресслужба компанії та Reuters.
Це рішення додається до попередньої заборони SLB постачати товари й технології зі США, Великої Британії, Європейського Союзу та Канади до рф. Тепер усі підприємства компанії з усього світу припинять торгівлю з Москвою.
Після повномасштабного вторгнення SLB, як зазначає пресслужба, добровільно вирішила не інвестувати в рф і не впроваджувати нові технології в її бізнес.
Компанія заявила, що «залишається на позиції міжнародного співтовариства», засуджуючи російське вторгнення та закликаючи до припинення війни в Україні.
- Тим часом Швейцарія почала розслідування щодо того, чи не обходить женевський нафтотрейдер Paramount Energy & Commodities DMCC санкції проти росії за допомогою своєї закордонної дочірньої компанії.