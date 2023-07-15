У Чорногорії оголосили результати парламентських виборів. Їх провели місяць тому

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Державна виборча комісія Чорногорії 14 липня оголосила остаточні результати парламентських виборів, які провели місяць тому.

Про це повідомляє видання CDM.

На виборах, що відбулися 11 червня, «Рух Європи» отримав 24 мандати в парламенті, «Коаліція Разом» — 21 місце, «За майбутнє Чорногорії» — 13, «Сміливі» — 11. Шість мандатів отримала «Боснійська партія», по два мандати — «За тебе» і «Албанський форум». По одному мандату мають «На правильному боці світу» і «Албанський альянс».

За даними ДВК, у виборах проголосували 305 324 виборці. Дійсних бюлетенів було 302 436. Жодна партія чи коаліція не отримала переважної більшості.

У парламенті Чорногорії 81 депутат, а для формування нового уряду потрібна підтримка щонайменше 41 депутата. Установча сесія нового парламенту відбудеться через 15 днів після оголошення остаточних результатів виборів.

Після формування нового скликання парламенту президент Чорногорії Яков Мілатович протягом наступних 30 днів проведе консультації з депутатами й лідерами партій.