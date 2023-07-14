Болгарія приєднується до спільної європейської закупівлі снарядів для України та передає 100 БМП

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Болгарія приєднується до спільної закупівлі боєприпасів для України в межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.

Як повідомляє The Sofia Globe, це створить для Болгарії можливість надавати послуги на вигідних умовах на додаток до національних угод та ініціатив у рамках НАТО.

За проєктом EDA діє дворічна прискорена процедура для поповнення запасів і передачі 155-мм артилерійських снарядів і семирічний план із придбання різних типів боєприпасів.

Також Болгарія передасть Україні 100 бойових машин піхоти радянського зразка з арсеналу болгарської поліції, пише Еuractiv.