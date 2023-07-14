Болгарія приєднується до спільної європейської закупівлі снарядів для України та передає 100 БМП
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Болгарія приєднується до спільної закупівлі боєприпасів для України в межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.
Як повідомляє The Sofia Globe, це створить для Болгарії можливість надавати послуги на вигідних умовах на додаток до національних угод та ініціатив у рамках НАТО.
За проєктом EDA діє дворічна прискорена процедура для поповнення запасів і передачі 155-мм артилерійських снарядів і семирічний план із придбання різних типів боєприпасів.
Також Болгарія передасть Україні 100 бойових машин піхоти радянського зразка з арсеналу болгарської поліції, пише Еuractiv.
- 20 березня країни-члени ЄС домовились закупити для України мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців.
- Уже 13 липня Європарламент схвалив план зі збільшення виробництва боєприпасів. Його мета — прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали. Тепер план має схвалити Рада ЄС.