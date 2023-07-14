Росія закриває консульство Польщі. У Варшаві пообіцяли відповісти

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Reuters

Міністерство закордонних справ росії 14 липня заявило, що закриє польську дипломатичну місію у відповідь на «агресивну лінію» Варшави щодо Москви.

Про це пише Reuters.

МЗС росії 14 липня викликало посла Польщі в росії та вручило йому ноту з повідомленням про закриття консульського агентства Польщі в Смоленську.

Москву обурило рішення Польщі знести памʼятники червоноармійцям, які загинули під час Другої світової війни. Також росіяни звинуватили поляків у «захопленні» будівлі школи її посольства у Варшаві.

Польська дипломатична місія опікується двома меморіалами — кладовищем жертв масових розстрілів польських офіцерів під час Другої світової війни, а також місцем авіакатастрофи 2010 року, під час якої загинули польські високопосадовці, що летіли вшанувати памʼять вбитих.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща відповість аналогічно, якщо росія закриє консульство.

«Ми регулярно отримуємо інформацію про агресивні дипломатичні дії з боку росії. Якщо врешті-решт дійде до того, що росія почне ліквідовувати наші офіси, ми відповімо тим же», — сказав він.