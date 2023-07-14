Індія запустила космічний корабель до південного полюса Місяця
- Автор:
- Анна Холоднова
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Космічне агентство Індії 14 липня запустило ракету-носій, яка має посадити космічний корабель на південний полюс Місяця.
Про це повідомляє Reuters.
Ракета-носій LVM3 Індійської організації космічних досліджень (ISRO) вилетіла з головного космодрому країни в південному штаті Андхра-Прадеш.
Місія Chandrayaan-3 має доставити на поверхню Місяця посадковий модуль і місяцехід приблизно 23 серпня.
Раніше лише Сполучені Штати, СРСР і Китай спустили посадковий модуль на поверхню Місяця. Жоден з них не був поблизу південного полюса супутника.
Місія Chandrayaan-3, що на санскриті означає місячний транспортний засіб, складається з двометрового посадкового модуля, який має розмістити місяцехід біля південного полюса Місяця. Очікують, що він досліджуватиме супутник протягом двох тижнів.
- У 2020 році індійська місія Chandrayaan-2 успішно розгорнула на Місяці орбітальний апарат, але його посадковий модуль і місяцехід були знищені через аварію поблизу місця, де має сісти Chandrayaan-3.