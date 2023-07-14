У Повітряних силах розповіли, як росіяни використовують хмарність і дощ для атак по Україні

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armyinform.com.ua / «Бабель»

Російські війська використовують погіршення погоди, щоб атакувати Україну з повітря.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мають бачити обʼєкт у повітрі, щоб прицілитися по ньому.

Також погода впливає на роботу пілотованої авіації тощо. На крилаті ракети і дрони Shahed погода не надто впливає, тому що вони летять за заданим маршрутом.

«Можливо, буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на дрони Shahed, які запускають через Азовське море… Зараз, як бачимо, противник застосовує їх yавіть у таку погоду, коли є і хмарність, і зливи», — пояснив Ігнат.