Дослідження: Коралові рифи сильніше забруднені пластиком на глибині океану

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Luiz Rocha/California Academy of Sciences

Нове дослідження показало, що кількість пластикового сміття навколо коралових рифів збільшується із заглибленням в океан. Це серйозно загрожує екосистемам.

Про це пише The Guardian.

Науковці вивчили 85 рифів у понад двадцяти місцях, зокрема атоли та рифи на глибині 150 метрів, в Індійському, Тихому та Атлантичному океанах. Вони виявили, що глибші ділянки сильніше забруднені відходами.

Luiz Rocha/California Academy of Sciences

«Було дивно дізнатися, що кількість сміття збільшується із глибиною, оскільки глибші рифи загалом розташовані далі від джерел пластикового забруднення», — розповів дослідник із Каліфорнійської академії наук.

Найбільше постраждали Коморські острови біля південно-східного узбережжя Африки. Там знайшли близько 84 500 пластикових предметів на кожному квадратному кілометрі. Найменш забрудненими виявилися Маршаллові острови — там виявили приблизно 580 відходів із пластику на квадратний кілометр.

Дослідники відзначили, що пластик може поширювати хворобу коралів, а рибальські сітки можуть пошкодити структуру рифів і завдати шкоди чисельності та різноманітності риб.