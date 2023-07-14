Байден дозволив Пентагону направити в Європу до трьох тисяч резервістів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Президент США Джо Байден 13 липня дозволив Пентагону направити в Європу до трьох тисяч резервістів на тлі війни росії проти України.
Про це пише CNN.
Ці сили направлять у рамках операції «Атлантична рішучість» (Atlantic Resolve), яка покликана додатково захистити східний фланг НАТО. На випадок надзвичайних ситуацій резервістам надали ті ж переваги, що і діючим військовим.
Ці війська, імовірно, працюватимуть у сфері матеріально-технічного забезпечення і медицині.
- США і союзники НАТО розгорнули операцію Atlantic Resolve в 2014 році через агресію росії на сході України й у Криму. Сили США після цього посилили контингент у Польщі та Литві.
- США вже мають понад 100 тисяч військовослужбовців у Європі. Їхня кількість зросла після початку повномасштабної війни росії проти України.