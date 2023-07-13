Gepard і обладнання до ППО IRIS-T. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього ввійшли:

6 самохідних зеніток Gepard;

мостоукладач Biber і додатковий міст до нього;

5 броньованих авто для захисту кордонів;

тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;

10 лазерних цілевказівників і 10 станцій керування вогнем для ППО IRIS-T SLM;

3 230 артилерійських снарядів калібру 155 -мм і 1 184 димові боєприпаси того ж калібру;

два комплекти запчастин для дронів Vector;

24 192 боєприпаси калібру 40 мм.

Напередодні на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що передасть Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, пʼять ремонтних машин Bergepanzer 2 і 20 тисяч артилерійських боєприпасів.