Gepard і обладнання до ППО IRIS-T. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього ввійшли:
- 6 самохідних зеніток Gepard;
- мостоукладач Biber і додатковий міст до нього;
- 5 броньованих авто для захисту кордонів;
- тягач 8x8 HX81 і 4 напівпричепи;
- 10 лазерних цілевказівників і 10 станцій керування вогнем для ППО IRIS-T SLM;
- 3 230 артилерійських снарядів калібру 155 -мм і 1 184 димові боєприпаси того ж калібру;
- два комплекти запчастин для дронів Vector;
- 24 192 боєприпаси калібру 40 мм.
Напередодні на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що передасть Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, пʼять ремонтних машин Bergepanzer 2 і 20 тисяч артилерійських боєприпасів.