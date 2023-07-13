Новини

В Україні змінили порядок виплат переселенцям

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Міністерство соціальної політики змінило порядок виплат переселенцям. Відтепер певним категоріям держава платити не буде.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Виплати не призначатимуть тим, хто протягом трьох місяців до звернення:

При цьому не враховуються:

- мотоцикли, вартість яких не перевищує тринадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,

- самостійно зібрані,

- придбані особою з інвалідністю І або ІІ групи,

- одержані безкоштовно чи придбані на пільгових умовах через органи соцзахисту,

- одержані через благодійні організації,

- придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сімʼями та сімʼями, які мають дітей з інвалідністю.

У квітні уряд ухвалив постанову, яка забороняє стягувати з переселенців заборгованість за комунальні послуги, що утворилася після 24 лютого 2022 року.