Генерал Олександр Тарнавський: Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але ще не використовувала
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але ще не використовувала.
Про це американському телеканалу CNN заявив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.
«Ми щойно отримали їх і ще не використовували, але вони можуть радикально змінити [поле бою]. Противник теж розуміє, що з отриманням цього боєприпасу ми матимемо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де є можливість його застосувати», — розповів Тарнавський.
Найвище керівництво ухвалить рішення про «ділянку території, де ці боєприпаси можна використати», сказав Тарнавський, зазначивши, що «це дуже потужна зброя».
«Російські думають, що ми будемо використовувати її на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані», — додав генерал.
- 7 липня США офіційно оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів (DPICM) в межах нового пакета військової допомоги на $800 млн. Україна зобовʼязалася не використовувати ці боєприпаси на території рф, застосовувати тільки в місцях скупчення російських військових, вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон її застосування. Після звільнення ці території будуть пріоритетні для розмінування.