Генерал Олександр Тарнавський: Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але ще не використовувала

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Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але ще не використовувала.

Про це американському телеканалу CNN заявив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Ми щойно отримали їх і ще не використовували, але вони можуть радикально змінити [поле бою]. Противник теж розуміє, що з отриманням цього боєприпасу ми матимемо перевагу. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де є можливість його застосувати», — розповів Тарнавський.

Найвище керівництво ухвалить рішення про «ділянку території, де ці боєприпаси можна використати», сказав Тарнавський, зазначивши, що «це дуже потужна зброя».

«Російські думають, що ми будемо використовувати її на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані», — додав генерал.