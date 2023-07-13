У США пʼятирічна видра атакує дошки серфінгистів. Служби стежать за її «агресивними нахилами»

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У Каліфорнії одна пʼятирічна видра атакує дошки для серфінгу. Про це повідомляє The Guardian.

Фотограф Native Santa Cruz у Twitter та Instagram ділився знімками морських видр, що катаються на дошках для серфінгу, які вони «конфіскують» у плавців. Влада особливо стурбована однією морською видрою, відомою як 841, яка була замішана в кількох інцидентах.

Органи охорони дикої природи та експерти досі не мають чіткого пояснення поведінки пʼятирічної видри, але кажуть, що працюють над тим, аби її спіймати та перемістити.

Федеральні та державні департаменти риб і дикої природи кажуть, що їм відомо про видру 841 та її «агресивні» нахили, і вони працюють з Акваріумом Монтерей-Бей, щоб знайти й вивчити тварину, перш ніж для неї підшукають нову «домівку». Вони не знають, що змусило 841 переслідувати людей у воді. Можливо, цей тип агресивної поведінки повʼязаний із гормональними стрибками або з тим, що люди підгодовують видру.