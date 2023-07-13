Уряд змінив правила оборонних закупівель і дозволив українському бізнесу працювати з Міноборони з прибутком

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armyinform.com.ua

Кабінет міністрів виправив помилку у закупівельних процедурах, яка вимагала від бізнесу працювати з Міністерством оборони без прибутку.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Таким чином український бізнес урівняли в правах з іноземним.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що вважає «абсурдними та неправомірними» вимоги Держаудитслужби поставити інтереси іноземних виробників вище за українських і позбавити український бізнес права на прибуток.

«У цьому немає логіки, це прямо суперечить інтересам оборони та нормам чинного законодавства», — сказав він.

Водночас, з рішення уряду вилучили норму, на якій наполягало Міноборони, а саме — чітку вказівку, що такий порядок є чинним весь період дії правового режиму воєнного стану, тобто має застосовуватись з 24 лютого 2022 року.

«На жаль, цю позицію не підтримали представники інших відомств у кінцевому рішенні уряду, тому зберігається колізія», — повідомили у Міноборони.