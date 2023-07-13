ППО вночі збила всі 20 ударних дронів, якими росія атакувала Україну

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Протиповітряна оборона вночі збила всі 20 іранських дронів, якими росія атакувала Україну. Безпілотники збили переважно на Київщині.

Про це Повітряні сили повідомили вранці 13 липня.

Також ППО збила дві крилаті ракети «Калібр». Крім цього, був пуск балістичної ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму, наслідки цього уточнюють.