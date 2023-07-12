«Укрпошта» анонсувала вихід нової марки «Винищувачі зла». Вона присвячена літакам F-16

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Компанія «Укрпошта» анонсувала вихід нової марки — «Винищувачі зла», яка присвячена бойовим літакам F-16. Україна хоче отримати їх, щоб посилити захист неба.

Про це пише пресслужба «Укрпошти».

Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться 4 серпня в Києві, цього ж дня спецпогашення проведуть у всіх регіонах країни.

Зробити передзамовлення можна вже сьогодні в офіційному онлайн-магазині компанії.

У поштовому наборі йдуть марковий аркуш, художній конверт С6 і листівка. Онлайн замовити можна до 10 поштових наборів за раз. Відправлятимуть замовлення з дати введення поштової марки в обіг.

«Винищувачі зла» мають деякі смислові та метафоричні деталі, зазначають у пресслужбі і пояснюють їх:

на марці зображено, як ЗСУ знищують Кремль, подрібнюючи його на терці з отворами у формі літаків F-16;

на конверті обриси лицаря-штурмовика в шоломі у вигляді українського тризуба, який уособлює силу і сміливість воїнства;

номінал поштової марки «Винищувачі зла» – F+16. F відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України, а 16 — сума благодійного донату, який спрямують на купівлю безпілотників.

Тираж нараховує 600 тисяч примірників, на кожному аркуші по чотири марки.

Автором поштової марки, конверта «Перший день», немаркованого художнього конверта і картки став Максим Паленко — ілюстратор видавництв «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та «Видавництво Старого Лева».