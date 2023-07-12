Норвегія передає Україні ще дві системи ППО NASAMS

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Норвегія вирішила перед Україні пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини.

Про це Міністерство оборони Норвегії оголосило 12 липня.

«Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів. Хороші експлуатаційні результати NASAMS означають, що ППО загалом і NASAMS зокрема дуже затребувані з української сторони», — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Перед цим Норвегія повідомила, що виділяє Україні тисячу розвідувальних безпілотників Black Hornet. Безпілотник використовують для розвідки та ідентифікації цілей, він простий в експлуатації, його важко виявити, він особливо добре підходить для ведення бою в умовах міста.