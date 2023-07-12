Україна і Швеція підписали угоди про оборонні закупівлі та обмін секретною інформацією
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна і Швеція підписали у Вільнюсі дві угоди — про співпрацю у сфері оборонних закупівель та про обмін і взаємний захист секретної інформації.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
«Угода про співпрацю у сфері оборонних закупівель відкриває великі можливості як для Збройних сил, так і для шведських компаній, таких як концерн SAAB та інші», — зазначив Резніков.
Крім того, він повідомив, що країни підписали угоди про обмін і взаємний захист секретної інформації.
«Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації — ключ до успіху», — прокоментував Резніков.
- SAAB — це один із найбільших виробників військової техніки, зокрема компанія створила винищувач JAS 39 Gripen.