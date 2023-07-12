Командир 47 ОМБр відреагував на конфлікт довкола заяви сержанта Маркуса про переведення

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Командир 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Сак відреагував на рапорт головного сержанта Валерія Маркуса, який попросив перевести його на нижчу посаду. Сак закликав припинити конфлікти та суперечки і працювати заради спільної боротьби.

Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.

«Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній із найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу», — заяви Сак.

Він закликав «відкинути конфлікти, образи та суперечки», які виникли після допису Маркуса.

«Нехай проблеми гуртують нас перед запеклими боями. Як пальці згинаються в один кулак для удару, ми маємо обʼєднатися. Памʼятаймо свою відповідальність перед історією», — наголосив комбриг.