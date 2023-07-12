Зеленський обговорить із партнерами гарантії безпеки для України на шляху до НАТО

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Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі обговорить гарантії безпеки для України, поки вона на шляху до Альянсу.

Зеленський заявив, що:

Україна матиме запрошення, коли дозволять умови безпеки;

обговорить із партнерами гарантії безпеки, які потрібні Україні на шляху до НАТО;

обговорить із партнерами питання озброєння України і ситуацію на полі бою.

«Ми хочемо бути на одній хвилі з усіма з повним розумінням щодо запрошення приєднатися до НАТО. Ми будемо говорити і боротися за гарантії безпеки України на шляху до НАТО», — додав Зеленський.

12 липня країни G7 оголосять про «міжнародну структуру довгострокових заходів безпеки України».

«Спільна декларація, яку підпишуть усі члени «Великої сімки», визначить, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну, стримувати будь-які майбутні напади та відповідати на них», — заявив уряд Великої Британії.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав: «Оскільки Україна досягає стратегічного прогресу у своєму контрнаступі, а на лінії путінського фронту починається деградація російських військ, ми посилюємо наші офіційні домовленості щодо захисту України в довгостроковій перспективі».