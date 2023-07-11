Суд визнав незаконним наказ про реорганізацію Довженко-Центру

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Господарський районний суд Києва визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру.

Про це повідомляє «Суспільне».

У Держкіно заявили, що подаватимуть апеляцію. Представник Держкіно зазначав на суді про необхідність закрити справу, оскільки наказ втратив чинність, тому й відсутній предмет спору. Представники Довженко-Центру не погодилися з цим, оскільки в самому наказі Держкіно не визначено, чому вони вирішили, що такий наказ втратив чинність.