Єнс Столтенберг: Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники і будуть виконані умови
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- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Україна стане членом НАТО, коли на це погодяться всі союзники і будуть виконані всі умови.
Про це 11 липня під час брифінгу на саміті НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
«Ми надамо запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники домовляться, а умови будуть виконані», — сказав Столтенберг.
Також, за його словами, процес набуття членства для України змінився з двоетапного на одноетапний — вимога виконання ПДЧ скасовується.
Крім цього, Столтенберг оголосив про нову багаторічну програму допомоги Україні — щоб перейти з радянських стандартів на стандарти НАТО. Буде створена і Рада Україна — НАТО, яку започаткують завтра, 12 липня. У ній прийматиме участь Володимир Зеленський.
- У підсумковому документі саміту НАТО у Вільнюсі не буде пункту про запрошення України до переговорів про членство, але документ передбачатиме можливість запрошення, коли союзники побачать сприятливі умови. У комюніке, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела, буде формулювання: «Ми надішлемо запрошення, коли союзники погодяться і будуть виконані умови». Джерела агентства підтвердили, що ПДЧ для України погодилися скасувати.
- Про те, що запрошення до НАТО у Вільнюсі не буде, сказав і посол Литви в Альянсі. Spiegel ознайомився з чернетками підсумкової декларації — формулювання там збігаються з даними Інтерфакс-Україна. А представник Білого дому Джон Кірбі взагалі заявив, що вступ України в найближчому майбутньому «малоймовірний».