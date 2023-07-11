Єнс Столтенберг: Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники і будуть виконані умови

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Reuters / «Бабель»

Україна стане членом НАТО, коли на це погодяться всі союзники і будуть виконані всі умови.

Про це 11 липня під час брифінгу на саміті НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

«Ми надамо запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники домовляться, а умови будуть виконані», — сказав Столтенберг.

Також, за його словами, процес набуття членства для України змінився з двоетапного на одноетапний — вимога виконання ПДЧ скасовується.

Крім цього, Столтенберг оголосив про нову багаторічну програму допомоги Україні — щоб перейти з радянських стандартів на стандарти НАТО. Буде створена і Рада Україна — НАТО, яку започаткують завтра, 12 липня. У ній прийматиме участь Володимир Зеленський.