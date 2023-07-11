Варшава зменшує присутність росіян у польській економіці. Уряд забрав активи у російського мільярдера Кантора
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Польський уряд призначив управляючого майном російського олігарха В’ячеслава Кантора в найбільшому в країні виробнику добрив Grupa Azoty.
Про це повідомив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда.
Польська влада шукатиме партнера, який викупить заморожену частку — близько 20% акцій Grupa Azoty, і виплатить компенсацію.
Тимчасовий управляючий має визначити ринкову вартість паперів, отримати дозволи на правочин і переоформити цінні папери.
«Починається нова ера. Крок за кроком ми усуваємо присутність росіян у польській економіці. Чи то шляхом унезалежнення від російських енергоресурсів, чи то через обмеження російського впливу та капіталу», — наголосив Буда.
Grupa Azoty — один із найбільших хімічних холдингів у Європі, який спеціалізується на випуску конструкційних пластиків, азотних і складних добрив, оксоспиртів і пластифікаторів. Група є пʼятим за величиною виробником поліамідів у Європі, єдиним польським виробником поліоксиметилену та одним із провідних виробників мінеральних добрив у Євросоюзі.
- У 2018 році росіянин Кантор потрапив до американського списку «людей, наближених до Кремля». За шість років до того олігарх намагався заволодіти Azoty Tarnów. Тоді польська влада сприйняла це як вороже захоплення і заблокувала угоду. Пізніше шляхом обʼєднання з Azoty в Пулавах була створена Grupa Azoty. Групі «Акрон» Кантора належить 19,82% акцій Grupa Azoty. У березні 2022 року бізнесмен потрапив під санкції ЄС, через що під обмеження потрапила й Grupa Azoty. Влітку 2022 року Кантор передав 45,1% акцій «Акрона» трьом топменеджерам, формально переставши бути власником контрольного пакета. У 2021 році йому належало понад 94% акцій російського виробника мінеральних добрив «Акрон». Кантор має російське, британське та ізраїльське громадянство, раніше обіймав посаду голови Європейського єврейського конгресу. Кантор зі статками $11,3 мільярда посідає 11 місце в рейтингу мільярдерів за версією російського Forbes.