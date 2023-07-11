Українська система ситуаційної обізнаності на полі бою Delta успішно пройшла випробування НАТО

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Українська система ситуаційної обізнаності на полі бою Delta готова інтегрувати західну техніку, зокрема винищувачі F-16. Вона успішно пройшла випробування НАТО.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Систему Delta в червні протестували на навчаннях CWIX із 15 системами з 10 країн, включно з трьома системами, розробленими безпосередньо НАТО. Delta підтвердила спроможність обміну даними між ними та сучасним західним озброєнням.

Delta — це система збору, обробки та відображення інформації про ворожі та свої сили на полі бою. Вона дозволяє підрозділам, командирам і техніці бачити все, що відбувається навколо в реальному часі на цифровій мапі. Система в онлайн-режимі підтягує дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, авіації, радарів, чат-ботів тощо та виводить інформацію на ноутбуки, планшети й телефони.