Норвегія збільшила фонд військової допомоги Україні до $960 мільйонів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Уряд Норвегії оголосив про збільшення військової підтримки України на $239 мільйонів. Таким чином, обсяг загальної допомоги зросте до $960 мільйонів.
Про це ідеться на сайті уряду Норвегії.
«Україна має термінову потребу в більшій військовій підтримці та оснащенні. Тому Норвегія збільшує свою військову підтримку на 2,5 мільярда норвезьких крон до загального обсягу 10 мільярдів норвезьких крон у 2023 році», — сказав премʼєр-міністр Йонас Гар Стере.
На додаток до цього Норвегія ухвалила рішення про збільшення відрахувань до фонду підтримки України НАТО до $29 мільйонів щороку.
«Норвегія збільшує свій внесок у фонд підтримки НАТО для України. Норвегія надасть 300 мільйонів норвезьких крон у 2023 році і внесе загалом 1,5 мільярда норвезьких крон протягом пʼяти років. Це чіткий сигнал про довгострокову підтримку України у проведенні реформ, який ще більше повʼяже Україну з Альянсом», — сказав глава норвезького уряду.
Стере також розповів про рішення збільшити інвестицій Норвегії у власну оборону до щонайменше 2% від ВВП.