Таліби заборонили всю діяльність Швеції в Афганістані. Це сталося через спалення Корану
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Після спалення Корану в Стокгольмі адміністрація талібів заявила, що припинить у країні всю діяльність Швеції, пише Reuters.
«Після образи священного Корану та надання дозволу на образу мусульманських вірувань Ісламський Емірат Афганістан наказує припинити всю діяльність Швеції в Афганістані», — заявив Забіулла Муджахид, представник адміністрації талібів.
Відколи таліби захопили владу в Афганістані, Швеція більше не має там свого посольства. Тож наказ, імовірно, торкнеться неурядової організації «Шведський комітет Афганістану», тисячі гуманітарних працівників якої працюють у сфері охорони здоровʼя, освіти та розвитку сільських районів у всій країні.
- Минулого місяця іракський іммігрант спалив Коран біля мечеті в Стокгольмі, що викликало обурення мусульманського світі. Рада ООН з прав людини обговорить спірний проєкт пропозиції щодо релігійної ненависті після спалення Корану у Швеції. У проєкті резолюції, представленому Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва (OIC), що складається з 57 країн, група назвала спалення Корану в Стокгольмі «образливим, неповажним і явним актом провокації», який розпалює ненависть і є порушенням прав людини.