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Держава націоналізувала мільярдні активи росіян в Україні. Перелік

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них — 5 обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку.

Пресслужба ДБР повідомляє, що працівники бюро викрили десятки компаній, афілійованих із російськими власниками.

Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур є наближені до Путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євгеній Гінер.

У власність України надійшли:

Крім цього, націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.

Ідеться про 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке, окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД», також володіє компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) і 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

У ДБР зазначили, що структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернули земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власниками інших націоналізованих активів є росіяни Олександр Пономаренко й Олександр Скоробогатько.