Новини

Відтепер рекламувати й продавати електронні сигарети заборонено. Зміни до законодавства набули чинності

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Antonio Perez / Chicago Tribune / Tribune News Service via Getty Images

Сьогодні набувають чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламувати електронні пристрої для куріння та продавати електронні сигарети, а також рідини до них з ароматичними й смаковими добавками.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

До заборонених належать такі вироби:

Тепер заборонено також виробництво і продаж такої продукції, але залишки можна розпродавати ще протягом року. Штраф за продаж неповнолітнім становить 1 020 гривень, за повторне порушення — 10 200 гривень.