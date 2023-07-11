Відтепер рекламувати й продавати електронні сигарети заборонено. Зміни до законодавства набули чинності
- Автор:
- Ліза Бровко
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Antonio Perez / Chicago Tribune / Tribune News Service via Getty Images
Сьогодні набувають чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламувати електронні пристрої для куріння та продавати електронні сигарети, а також рідини до них з ароматичними й смаковими добавками.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
До заборонених належать такі вироби:
- тютюнові вироби з ароматичними добавками (енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), які можуть вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну;
- сигарети та тютюн для самокруток (зокрема, фільтр, папір чи капсула яких містить тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);
- рідини з нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну).
Тепер заборонено також виробництво і продаж такої продукції, але залишки можна розпродавати ще протягом року. Штраф за продаж неповнолітнім становить 1 020 гривень, за повторне порушення — 10 200 гривень.
- У грудні 2021 року Рада заборонила продаж міцних і ароматизованих сигарет й обмежила продаж електронних пристроїв. До того ж на пачках виробники сигарет повинні збільшити площу медичних попереджень про негативні наслідки для здоровʼя — тепер вони мають займати 65% площі та обовʼязково містити фото або малюнки наслідків куріння.
- У грудні 2020 року Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 828-IX, запропонований премʼєр-міністром, який забороняє продавати неповнолітнім електронні сигарети та рідини до них.