США пригрозили росії «неминучою відповідальністю» в разі катастрофи на ЗАЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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США попередили Кремль про серйозну відповідальність у разі, якщо росія створить ядерну катастрофу на захопленій нею Запорізькій атомній електростанції.
Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ.
«Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне росію до відповідальності», — сказав він.
Також Міллер додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинно мати повний доступ до всіх обʼєктів АЕС, а росія повинна сприяти цьому.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики.
- 7 липня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на ЗАЕС іде на спад, однак про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки її досі контролюють російські окупанти.