Австралія направить до Німеччини літак-розвідник для патрулювання шляхів постачання Україні допомоги

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Військово-повітряні сили Австралії відправляють до Німеччини літак-розвідник E-7A Wedgetail, який патрулюватиме шляхи постачання Україні гуманітарної та військової допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, пише Reuters.

Літак слідкуватиме за логістичними маршрутами та хабами. У повітряний простір України він не залітатиме. Літак відповідатиме за раннє попередження в разі виникнення будь-яких загроз.