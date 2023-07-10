Канада більше ніж удвічі посилює військову присутність у Латвії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Canadian Army | Armée canadienne / Flickr
Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що суттєво збільшить внесок його країни в місію НАТО в Латвії.
Про це пише CTV News.
Канада виділять 2,6 мільярда канадських доларів на трирічне фінансування місії та збільшить кількість канадських військових у Латвії до 2 200 людей.
Зараз у Латвії перебувають 800 військовослужбовців канадських Збройних сил.
Джастін Трюдо також оголосив про закупівлю і розміщення критично важливих систем озброєння. Канада готова розгорнути додатковий персонал для реагування на кризи в союзників і забезпечення колективної оборони.
Міністр оборони Аніта Ананд нещодавно заявляла, що ескадрилья танків Leopard 2 із 15 танками та приблизно 130 військовими приєднається до місії восени.
- Дії Канади — це частина зусиль НАТО збільшити військову присутність поблизу рф у відповідь на її війну проти України.