Суд усунув мера Рівного Олександра Третяка від посади на рік. Його визнали винним у корупції
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Суд визнав мера Рівного Олександра Третяка винним у корупційному правопорушенні та зобовʼязав сплатити штраф у розмірі 6 800 гривень. Його усунули від посади на рік.
Про це пише «Суспільне Рівне».
Зараз Третяк перебуває у відрядженні в Німеччині. Він має десять днів на оскарження рішення, яке він називає «знущанням із закону».
Національне агентство з питань запобігання корупції склало три протоколи на мера Рівного через конфлікт інтересів. Два протоколи закрили за відсутністю складу правопорушення і строками давності. Третій протокол стосувався нарахування премій і доплат керівниці справами міськвиконкому Марії Корнійчук. Під час виборчої кампанії вона внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень.
Олександр Третяк заперечує, що був конфлікт інтересів.