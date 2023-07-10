Рятувальники знайшли ще двох загиблих під завалами ТЕС на Донеччині

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У Кураховому Донецької області на тепловій електростанції 7 липня обвалився дах котлотурбінного цеху. Під завалами опинилися люди — тіла двох загиблих, яких до цього вважали зниклими безвісти, знайшли рятувальники.

Про це пише пресслужба Міністерства енергетики України.

Через обвал даху ТЕС, яку регулярно обстрілювали російські окупанти, загалом загинули три людини. Ще троє — поранені. У них відкриті черепно-мозкові травми, переломи ребер, забої.

Енергоблоки ТЕС у Кураховому аварійно відключили.