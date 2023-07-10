Президент Узбекистану залишається на посаді до 2030 року. Він обнулив свої терміни й переміг на дострокових виборах
- Автор:
- Ліза Бровко
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Чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв переміг на дострокових виборах. Він залишиться на посаді до 2030 року. Так вирішили 87,05% виборців, ідеться в попередніх результатах Центральної виборчої комісії країни.
На другому місці опинилася кандидатка від соціал-демократичної партії «Адолат» і перша заступниця голови Верховного суду Робахон Махмудова з результатом 4,43%, на третьому — очільник Народно-демократичної партії Улугбек Іноятов із 4,02% голосів, а на четвертому — голова Екологічної партії Абдушукур Хамзаєв із 3,74% голосів виборців.
Загалом на виборах проголосували 15,6 мільйона громадян (явка — 79,8%). На попередніх виборах Мірзійоєв переміг із результатом 80,31% голосів при явці 80,04%.
- Дострокові вибори в Узбекистані оголосили у травні 2023 року — після референдуму про зміни до Конституції. Поправки до Конституції ініціював президент Шавкат Мірзійоєв. Вони збільшують президентський термін з 5 до 7 років. А перед цим Конституційний суд країни ухвалив рішення, що оскільки Мірзійоєв не відбув повні терміни за свої попередні дві каденції, він зможе балотуватися знову. Таким чином президент Узбекистану обійшов норму Конституції, яка забороняє бути президентом понад два терміни поспіль.
- Шавкат Мірзійоєв очолює Узбекистан із 2016 року.