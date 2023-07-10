Президент Узбекистану залишається на посаді до 2030 року. Він обнулив свої терміни й переміг на дострокових виборах

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Чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв переміг на дострокових виборах. Він залишиться на посаді до 2030 року. Так вирішили 87,05% виборців, ідеться в попередніх результатах Центральної виборчої комісії країни.

На другому місці опинилася кандидатка від соціал-демократичної партії «Адолат» і перша заступниця голови Верховного суду Робахон Махмудова з результатом 4,43%, на третьому — очільник Народно-демократичної партії Улугбек Іноятов із 4,02% голосів, а на четвертому — голова Екологічної партії Абдушукур Хамзаєв із 3,74% голосів виборців.

Загалом на виборах проголосували 15,6 мільйона громадян (явка — 79,8%). На попередніх виборах Мірзійоєв переміг із результатом 80,31% голосів при явці 80,04%.