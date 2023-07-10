ООН: Судан перебуває на порозі повномасштабної громадянської війни

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив бойові дії в Судані та заявив, що країна опинилася «на порозі повномасштабної громадянської війни», передає The Guardian.

За словами заступника речника ООН Фархана Хака, Гутерреш «глибоко стурбований» тим, що конфлікт між збройними силами країни поставив її «на межу повномасштабної громадянської війни, яка потенційно дестабілізує весь регіон».

«Ми бачимо повне ігнорування гуманітарного права і прав людини. Це небезпечно і тривожно», — зазначив він.