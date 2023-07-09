Медичний чат-бот від Google на основі штучного інтелекту вже тестують у лікарні

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Чат-бот на основі штучного інтелекту Med-PaLM 2 від Google з квітня тестують у дослідницькій лікарні Mayo Clinic.

Про це пише The Wall Street Journal.

PaLM 2 — це мовна модель, яка лежить в основі Google Bard (це аналог СhatGPT). Оновлена модель з медичним ухилом, як ідеться у внутрішньому листуванні компанії, може бути особливо корисною у країнах з «більш обмеженим доступом до лікарів».

Хоч Med-PaLM 2 досі «страждає» від деяких проблем із точністю (як і всі чат-боти), проте цей чат-бот правильно розуміє запити, обробляє їх і дає відповіді, які вміє обґрунтувати.

За словами старшого наукового директора Google Грега Коррадо, Med-PaLM 2 наразі перебуває на ранніх стадіях розвитку. Він вважає, що медичний чат-бот «займатиме ті місця в охороні здоровʼя, де ШІ може бути корисним, і розширить їх у 10 разів».