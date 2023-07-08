Прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив про відставку через розбіжності в коаліції

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European Council / Flickr

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте через розбіжності в коаліції оголосив про відставку. Разом з ним у відставку йде весь уряд.

Коаліція на чолі з Рютте не зуміла домовитися щодо реформи права на отримання притулку в країні. Останні місяці вона вела переговори про скорочення потоку біженців, які прибувають до королівства.

Обговорення виявили ідеологічні розбіжності в коаліції між двома партіями, які не підтримують жорстке обмеження міграції — «Демократи 66» і «Християнський союз», і двома, що виступають за жорсткі заходи — консервативною Народною партією за свободу і демократію та партією «Християнсько-демократичний заклик».

Також глава уряду оголосив, що розгляне можливість відставки з посади лідера партії VVD, яка була провідною в коаліції та яку він очолює з 2006 року.

Рютте очолював чотири уряди в Нідерландах, останній проіснував із січня 2022 року, тобто півтора року. Дострокові вибори планують провести восени.