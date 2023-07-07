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Пентагон офіційно оголосив про надання Україні касетних боєприпасів. Що увійшло до нового пакета допомоги

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Пентагон офіційно оголосив про надання Україні касетних боєприпасів DPICM. Вони увійдуть до нового пакета військової допомоги загальною вартістю $800 мільйонів.

Пакет допомоги включатиме:

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль сказав, що найгірше для цивільних в Україні — це перемога росії у війні, тому важливо запобігти саме цьому. За його словами, Україні надали касетні снаряди з кількох причин.

Перша причина — посилені укріплення росіян, які будувалися пів року.

Рішення тимчасове і діятиме доти, доки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

Друга причина — стратегічність і нагальність моменту в умовах контрнаступу.

Президент США Джо Байден назвав рішення про постачання касетних боєприпасів Збройним силам України «дуже важким, але водночас важливим».