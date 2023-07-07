Звіт ООН: Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 9 тисяч цивільних
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Vad Z
ООН звітує, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні загинули щонайменше 9 177 людей, а поранення отримали — 15 993 людини. Серед них — 535 загиблих і 1 095 поранених дітей. Це дані станом на 30 червня 2023 року.
Понад 90% загинули або дістали поранення через російські ракетні обстріли чи бомбардування. Решта припадає на розстріли й травми від мін.
«Фактична кількість жертв серед цивільного населення значно вища» за наведену, наголошують в ООН. Причина — росія не дає співробникам організації повноцінно працювати на окупованих територіях. Наприклад, до звіту не включили дані про жертви в Маріуполі, Лисичанську, Попасній та Сєвєродонецьку.
Найбільше загиблих і поранених цивільних мешканців — у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській і Луганській областях. Також ООН зафіксувала, що найбільша кількість жертв припала на березень і квітень 2022 року.
- ООН задокументувала, що росія в десять разів більше незаконно затримувала цивільних, ніж Україна.
- ООН звинуватила російську армію (і українську) у вбивстві дітей під час війни. Генсек Антоніу Гутерреш звинуватив росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році і додав рф до глобального списку злочинців.