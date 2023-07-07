Міноборони: На півдні росія втрачає у 5,3 раза більше військових, ніж Україна
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої — українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах і зачищають територію.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр каже, що через значні втрати особового складу на Півдні росіяни відмовляються від участі в бойових діях.
За словами Маляр, співвідношення безповоротних втрат там становить 1 до 5,3.
Міноборони також доповідає, що росіяни продовжують наступ на Авдіївському, Марʼїнському, Купʼянському, Лиманському та Сватівському напрямках.
«Ворог намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно. Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень», — наголосила Маляр і додала, що на південному фланзі Бахмутського напрямку є просування на декількох ділянках на глибину понад кілометр.
На північному фланзі бої без зміни положень.
«У самому Бахмуті росіяни фактично в пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін», — резюмувала заступниця міністра.
- За минулу добу російська армія втратила приблизно 510 військових, два танки, 12 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем і чотири засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 232 810 росіян.