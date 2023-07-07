МВФ доповнив програму підтримки України чотирма новими «маяками». Що змінилося

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Facebook / Kristalina Georgieva

Програму розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України доповнили чотирма «маяками» про:

бюджетний кодекс;

програму кредитування «5—7—9»;

державну податкову та митну служби;

оператора ГТС.

Про це свідчить оновлений меморандум про фінансову та економічну політику в межах EFF.

Відтак до кінця вересня Україна має відновити статті Бюджетного кодексу про середньострокове бюджетне планування для підготовки бюджету на 2024 рік.

Також МВФ очікує на концептуальну записку з пропозиціями щодо стримування потенційних фіскальних ризиків, пов’язаних із програмою доступних кредитів «5—7—9».

До кінця жовтня Державна податкова та митна служби мають підготувати плани дій, які охоплюють ключові сфери реформ.

Ще один «маяк» передбачає активізацію реформи корпоративного управління в Операторі ГТС за рахунок відбору та призначення наглядової ради.

Загалом у переліку всіх структурних «маяків» 23 пункти, із яких тільки чотири є новими, 5 — уже виконані, а решта перебувають на стадії реалізації.