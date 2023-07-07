Суд відправив керівництво комбінату олігарха Жеваго до СІЗО з альтернативою застави

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ДБР

Печерський суд міста Києва відправив до СІЗО керівництво «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», а також посадовців фірми-прокладки, через яку відбувались махінації на підприємстві, що належить олігарху Костянтину Жеваго.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Відповідно до рішення судді, усі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави. Організатор махінацій має внести 60 мільйонів гривень, а решта — від двох до сорока мільйонів.

Підозрювані переховувались від слідства, але їх затримали та доставили в суд під конвоєм.

Посадовці комбінату розікрали майже 400 мільйонів гривень від видобутку і продажу корисних копалин державного значення без відповідних дозволів. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину з відходів, видобутих у карʼєрі корисних копалин.

Готівку від продажу виводили через конвертаційні центри та розподіляли між спільниками.